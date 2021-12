Problemi ai polmoni dopo il Covid | Kimmich torna nel 2022

Il Covid è la piaga mondiale che sta incidendo non poco anche sul mondo del calcio. Ecco le ultime novità su Joshua Kimmich dopo aver contratto il virus

Il Covid non dà pace al mondo intero e il calcio non ne è immune, nonostante la sua aura che lo rende spasso, esigenza, vita per milioni e milioni di appassionati.

È la crudeltà, la paura e la livella – che tanta letteratura ha alimentato – insita nella pandemia: non c’è differenza, nei contagi e nelle guarigioni. Sono tanti, infatti, i campioni che hanno dovuto affrontare il virus negli ultimi mesi con ricadute evidenti anche sulla loro carriera. A livello fisico, in prima battuta, ma anche sul piano psicologico. Ne sa qualcosa, purtroppo, Joshua Kimmich. Il calciatore del Bayern, uno dei simboli della Nazionale tedesca, che profuma di presente e futuro per la sua gente, è stato contagiato il mese scorso. Non vaccinato, si sta riprendendo dagli esiti polmonari causati dalla lotta al virus. Il Bayern Monaco quest’oggi ha aggiornato tifosi e addetti ai lavori con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale. Il club bavarese, fresco di vittoria netta per 3-0 sul Barcellona in Champions League, ha quindi annunciato il ritorno del centrocampista, non prima del 2022.

Kimmich tornerà nel 2022: l’annuncio del Bayern

Uno spiraglio di luce, anzi un po’ di più, si vede, però, per il fuoriclasse tedesco. Come riportato dal club bavarese, è lo stesso centrocampista ad aggiornare sulla fine del suo isolamento volontario: “Sono lieto che la mia quarantena legata al Covid sia finita. Sto andando molto bene, ma a causa di una leggera infiltrazione nei polmoni, al momento non sono in grado di allenarmi completamente – annuncia il classe 1995 -. Non vedo l’ora di rientrare completamente a gennaio“.

E i suoi tifosi non aspettano altro, perché l’attaccamento a Kimmich resta fortissimo e il suo valore sul campo indubbio. Nonostante l’insidia del Covid abbia colpito anche lui. Ma, per fortuna, il peggio sembra già alle spalle.