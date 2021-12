Europa League, beffa Lazio: 0-0 col Galatasaray e spareggio: le qualificate

La Lazio non va oltre il pareggio per 0-0 in casa contro il Galatasaray e passa come seconda nel girone: per andare agli ottavi dovrà affrontare uno spareggio complicatissimo

La Lazio fallisce l’unico risultato a disposizione e non va oltre uno 0-0 incolore in casa contro il Galatasaray. Una partita decisamente scialba, in cui i biancocelesti praticamente non tirano mai in porta e quindi restano al secondo posto alle spalle dei turchi.

La squadra di Sarri si qualifica sì, ma per arrivare agli ottavi di finale dovrà necessariamente passare per uno spareggio che sulla carta si preannuncia complicatissimo visto che dovrà affrontare – come il Napoli – una delle terze classificate retrocesse dalla Champions. Tra queste Porto, Lipsia, Borussia Dortmund, Siviglia e ovviamente Barcellona. Decisamente male la Lazio, che dopo un primo tempo non bellissimo replica con una ripresa altrettanto sciapa, avara di spunti particolari.

Lazio-Galatasaray 0-0, Sarri va agli spareggi

La Lazio non tira mai in porta, gioca un tempo intero completamente nella metà campo del Galatasaray, che difende con le unghie e con i denti il pareggio prestigioso e alla fine meritato. Soprattutto perché, anche con i vari Lazzari e Felipe Anderson insieme a Zaccagni, Immobile e Milinkovic-Savic, crea pochissimi pericoli e Muslera dorme sonni abbastanza tranquilli. Ora sarà dura, negli spareggi di febbraio in cui incontrerà una squadra sicuramente importante.

Le prime classificate ai gironi di Europa League e qualificate agli ottavi: Lione, Monaco, Spartak Mosca, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Stella Rossa, Bayer Leverkusen, West Ham

Le seconde classificate ai gironi di Europa League e qualificate agli spareggi: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Betis, Dinamo Zagabria



Le terze classificate ai gironi di Champions League e qualificate agli spareggi: Atalanta, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff, Barcellona, Siviglia, Zenit, Lipsia

Conference League, Roma e non solo: le qualificate agli ottavi e agli spareggi

Stasera si sono giocate anche le ultime giornate dei gironi di Conference League. La Roma ha battuto il CSKA Sofia per 3-2 passando come prima grazie al pareggio del Bodo/Glimt. I giallorossi eviteranno gli spareggi e si qualificano direttamente agli ottavi di finale. Al playoff, invece vanno le seconde classificate e le retrocesse dall’Europa League.

Le terze classificate ai gironi di Europa League e qualificate agli spareggi: Sparta Praga, PSV, Leicester, Fenerbahce, Celtic, Marsiglia, Midtjylland, Rapid Vienna.

Le seconde classificate ai gironi di Conference League e qualificate agli spareggi: Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Praga, PAOK, Qarabag, Tottenham/Vitesse