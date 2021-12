DIRETTA Europa League, Napoli-Leicester 1-0: Ounas firma il vantaggio! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e il Leicester di Rodgers in tempo reale

Il Napoli ospita il Leicester in una gara valida per la sesta e ultima giornata del girone C di Europa League che deve ancora emettere tutti i verdetti.

Per poter passare il turno ed accedere alla fase ad eliminazione diretta, gli azzurri di Spalletti devono soltanto vincere. E se nell’altro match lo Spartak Mosca non dovesse battere il Legia Varsavia, i partenopei passerebbero come primi andando agli ottavi senza dover giocare il playoff con una retrocessa dalla Champions. Agli inglesi di Rodgers, invece, basterebbe un pareggio per andare avanti nella manifestazione. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Maradona’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Petagna. All. Spalletti

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Dewsbury-Hall, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers

CLASSIFICA: Leicester punti 8, Spartak Mosca 7, NAPOLI 7, Legia Varsavia 6.