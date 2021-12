DIRETTA Conference League, Cska Sofia-Roma 0-0: si parte! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Vasil Levski’ tra il Cska Sofia di Mladenov e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma fa visita al Cska Sofia nella gara che chiude il gruppo C di Conference League, in una gara importante soltanto per il club capitolino.

Già aritmeticamente qualificati alla fase ad eliminazione diretta, i giallorossi di Mourinho hanno bisogno di bissare il successo dell'andata – quando si imposero 5-1 – e sperare che nell'altra partita del girone il Bodo/Glimt non vinca in casa dello Zorya per superare i norvegesi in testa ed evitare il playoff con una retrocessa dall'Europa League. I bulgari di Mladenov, invece, sognano un risultato di prestigio contro una big.

FORMAZIONI UFFICIALI

CSKA SOFIA (4-3-3): Busatto; Galabov, Lam, Mattheij, Mazikou; Geferson, Muhar, Vion; Yomov, Caicedo, Bai. All. Mladenov

ROMA (3-5-2): Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Bove, Cristante, Veretout, Vina; Abraham, Mayoral. All. Mourinho

CLASSIFICA: Bodo/Glimt punti 11, ROMA 10, Zorya 6, Cska Sofia.