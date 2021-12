CMIT TV | Bremer o Milenkovic: il Milan sceglie il sostituto di Kjaer

Il Milan corre ai ripari dopo l’infortunio di Simon Kjaer: due i profili seguiti sul calciomercato. Gli ultimi aggiornamenti nel nostro servizio

È già terminata la stagione di Simon Kjaer. Il difensore danese, infortunatosi contro il Genoa, è costretto ai box per almeno sei mesi e tornerà solo nella prossima stagione. Il Milan, in piena emergenza anche in difesa, è così alla ricerca di un sostituto. Due i profili seguiti in Serie A, ovvero quelli di Bremer del Torino e Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Entrambi i difensori si sono ormai affermati come leader nei rispettivi club e fanno gola al club rossonero in vista del calciomercato invernale. Restano però da convincere Cairo o Commisso a privarsi dei propri gioielli a stagione in corso.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Camoranesi: “Il mio calcio semplice. Italiano, Juve e Julian Alvarez: vi spiego”

Ecco tutti gli aggiornamenti sul possibile affare a gennaio in casa Milan nel servizio di Calciomercato.it.