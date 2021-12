Serie A, Cagliari-Torino 1-1: una magia di Joao Pedro salva Mazzarri

Finisce 1-1 Cagliari-Torino, gara che chiude la quindicesima giornata di Serie A: Joao Pedro in rovesciata riacciuffa i granata

Un gol per tempo, Cagliari e Torino si spartiscono la posta in palio nell’ultima gara della quindicesima giornata di Serie A. In Sardegna finisce 1-1 con un punto che non serve a nessuna delle due compagini.

Una gara molto combattuta che la formazione di Juric è riuscita a sbloccare poco dopo il trentesimo, approfittando di un pasticcio di Cragno. Nella ripresa però i padroni di casa vanno a caccia del pareggio che trovano con una prodezza di Joao Pedro: il brasiliano, tra i papabili convocati per l’Italia a marzo, con una rovesciata consente ai suoi di ristabilire la parità. Nel finale le due squadre provano a vincere la partita, ma il gol non arriva: finisce 1-1, un pareggio che non cambia la situazione di Cagliari e Torino.

CAGLIARI-TORINO 1-1: 31′ Carboni aut. (T), 53′ Joao Pedro (C)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Juventus 27, Fiorentina 27, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Hellas Verona 23, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Udinese 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 10, Salernitana 8.