Bologna-Fiorentina, Mihajlovic: “Siamo corti. Arnautovic? Ho una speranza”

Al termine di Bologna-Fiorentina, il commento con un po’ di rammarico del tecnico felsineo Sinisa Mihajlovic per la sconfitta

Il Bologna ha confermato di essere squadra in salute, ma una prestazione complessivamente positiva non è bastata per fare risultato contro la Fiorentina. La sconfitta per 3-2 non ridimensiona l’ottimo campionato dei felsinei, il tecnico Sinisa Mihajlovic non nasconde comunque un po’ di dispiacere per l’andamento del match.

Ai microfoni di ‘DAZN’, l’allenatore serbo ha spiegato: “Quando commetti degli errori li paghi. Abbiamo fatto una buona partita, gli episodi ci hanno girato contro ma sono soddisfatto di come abbiamo giocato. Loro hanno avuto chiaramente più possesso palla, dispiace aver preso due gol su tre evitabili. Abbiamo una buona squadra, ma siamo un po’ corti, specialmente a centrocampo. Sono mesi che giochiamo sempre con gli stessi tre, in ogni caso si va avanti. Siamo vivi e il campionato è lungo, per oggi è un peccato. Ma come diceva Boskov, le partite si possono vincere, perdere o pareggiare”.

Bologna, l’annuncio di Mihajlovic su Arnautovic

A proposito di infortuni, Mihajlovic risponde così alla domanda sulle condizioni di Arnautovic: “Non so se possa tornare alla prossima partita, lo spero”. Il suo sostituto al centro dell’attacco, comunque, si è ben comportato. “Di Barrow sono contento, anche l’anno scorso ha fatto diverse partite da prima punta segnando diversi gol – ha aggiunto Mihajlovic – E’ normale che non possa avere le caratteristiche di Arnautovic e interpreti il ruolo diversamente, oggi ha comunque fatto bene, segnando un bel gol”.