Gigi Buffon, estremo difensore del Parma di Iachini, torna a giocare nelle Marche in gare ufficiali quasi 16 anni dopo l’ultima volta: ecco il dato

Gianluigi Buffon è sempre a caccia di record. L’estremo difensore del Parma di Beppe Iachini oggi sfida l’Ascoli di Sottil in occasione della sedicesima giornata del campionato di Serie B. L’ex capitano della Juventus, dopo l’addio alla squadra bianconera nell’ultima finestra estiva di calciomercato, è tornato nella sua Parma a caccia di un altro miracolo e un’altra impresa: il ritorno nel campionato italiano di Serie A con i ducali dopo la cocente retrocessione della scorsa stagione.

Ascoli-Parma, Buffon guida la rinascita

Il Parma non ha però iniziato bene la stagione in questo campionato di Serie B. La squadra ducale infatti occupa al momento la quindicesima posizione con sette punti in meno rispetto all’Ascoli di Sottil. Inoltre, c’è un dato molto curioso che testimonia la longevità di uno storico portiere come Buffon: il campione del Mondo nel 2006 proprio in quell’anno giocò per l’ultima volta una partita ufficiale nelle Marche con la maglia della Juventus allora di Fabio Capello. Il risultato fu di 1-3 con una tripletta di pregevole fattura di David Trezeguet, bomber francese. Ora Buffon dovrà guidare la rinascita del Parma con la nuova guida tecnica di Iachini, tecnico navigato fra Serie A e B.

Ascoli-Parma, Buffon parte titolare

PARMA: Buffon, Danilo, Tutino, Vazquez, Juric, Delprato, Schiattarella, Osorio, Cobbaut, Inglese, Man.