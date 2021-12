Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby lombardo contro il Brescia di Filippo Inzaghi

Il Monza rende visita alla capolista Brescia nel big match della 16° giornata del campionato di Serie B dopo la bella vittoria in settimana contro il Cosenza. Giovanni Stroppa, allenatore dei biancorossi, ha presentato il derby lombardo al cospetto della squadra allenata dall’amico Filippo Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia: “Sarà una gara ovviamente difficile, affrontiamo la prima della classe. Il Brescia ha dimostrato di meritare di stare lì davanti ed è una squadra temibile sotto ogni punto di vista. Noi però vogliamo andare a Brescia per fare bene e conquistare l’intera posta in palio. Saranno decisivi gli episodi e noi dovremo essere bravi ad averli dalla nostra parte”.

RAPPORTO CON INZAGHI – “Con Pippo abbiamo giocato insieme e vinto. Lo stimo molto ma questa stima è reciproca. Ogni tanto ci sentiamo, è un amico. Dà sempre alle sue squadre un’impronta importante e lo sta facendo anche a Brescia: non era facile fare subito così bene”.

CONFRONTO COL BRESCIA – “Ho una rosa competitiva, per me è al livello del Brescia. Poi a decidere è sempre il campo. La Serie B è come una maratona: i conti si fanno sempre alla fine, non sempre vince chi ha la rosa più forte ma chi alla fine è più bravo”.

CONDIZIONE E INFORTUNATI – “I ragazzi stanno migliorando, ma possiamo ancora fare meglio. Quasi tutti stanno bene: recuperiamo Samprisi e chi sarà a disposizione è al 100 per cento della condizione. Gytkjaer? Sta portando a casa quello che sta facendo in allenamento. E’ il giusto premio per come si sta impegnando, sta lavorando bene in settimana. Carlos Augusto e Pirola? Non saranno disponibili domani, mi auguro di poterli riavere alla prossima partita. Sono due giocatori importanti: conto di averli a disposizione a breve”.

Monza, Stroppa risponde a CM.IT

Stroppa ha risposto anche alle domande dell’inviato di Calciomercato.it: “Se ho parlato con Galliani del mercato di gennaio? Adesso non è il momento di parlare di mercato. Ho a mia disposizione una squadra forte e di questo ne è consapevole anche la società. Purtroppo, a livello numerico, non ho mai avuto la rosa a completa disposizione in questa prima parte di campionato. Penso solo al campo e ai risultati da raggiungere con questi giocatori. Mota pungolato al punto giusto? Parliamo di un grande giocatore che ha degli obiettivi personali in testa da raggiungere. L’allenatore ha il compito di stimolare e toccare le corde giuste. Forse abbiamo trovato la strada giusta per lui ma non si deve fermare perché ha ancora tanto da dimostrare: però ha l’umiltà e la voglia giusta per farlo”.