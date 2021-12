DIRETTA Serie A, Milan-Salernitana 0-0 | Spingono i padroni di casa – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e la Salernitana di Colantuono in tempo reale

Il Milan riceve la Salernitana a San Siro nell’anticipo che apre la 16esima giornata del campionato di Serie A in un testa-coda molto delicato.

I rossoneri di Pioli vogliono dare seguito al successo ottenuto contro il Genoa per portarsi almeno momentaneamente in testa alla classifica e mettere pressione al Napoli impegnato stasera contro l’Atalanta. Gli amaranto di Colantuono, invece, sognano un risultato positivo per provare ad abbandonare l’ultima posizione in graduatoria. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Meazza’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Salernitana

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Pellegri

SALERNITANA (5-3-2): Belec; Zortea, Veseli, Gagliolo, Bogdan, Ranieri; Coulibaly, Di Tacchio, Schiavone; Ribery, Simy

CLASSIFICA: Napoli punti 36, Milan 35, Inter 34, Atalanta 31, Roma 25, Fiorentina 24, Juventus 24, Bologna 24, Lazio 22, Verona 20, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.