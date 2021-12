“Pronto per la Juventus” | Nome incredibile per il post Allegri

Uno degli allenatore del momento è accostato indirettamente alla Juventus: il grande ex non ha dubbi a riguardo. Le sue parole

Prima parte di stagione piuttosto complicata per Massimiliano Allegri dopo il ritorno sulla panchina della Juventus. Alti e bassi soprattutto in campionato, figuraccia a Londra contro il Chelsea campione d’Europa di Tuchel e la vetta della Serie A già lontana ben 12 punti.

I bianconero sono momentaneamente fuori anche dalla zona Champions League, distante 7 punti, e non possono più permettersi passi falsi in campionato. Nelle ultime settimane non sono ovviamente mancate le critiche nei confronti del tecnico bianconero. Tuttavia, nonostante il difficile avvio la sua posizione è saldissima sulla panchina della Juventus: Allegri ha firmato un contratto quadriennale sposando un nuovo progetto a medio-lungo termine. In sede di calciomercato, però, non mancano nemmeno rumors e indiscrezioni su eventuali candidati per la panchina bianconera. Ne ha parlato anche un grande ex come David Trezeguet, oggi candidato al ruolo di vice-presidente del River Plate.

Trezeguet ‘consiglia’ Gallardo: “Pronta per una big”

Intervenuto alla trasmissione argentina ‘Presion Alta’, David Trezeguet si è espresso così sul possibile futuro di Gallardo: “Se Gallardo potrebbe allenare direttamente un club come la Juventus o avrebbe bisogno di un passaggio intermedio? Uno degli esempi più chiari è stato Zinedine Zidane. Era nel Castilla e quando il Real Madrid lo ha promosso a guidare la prima squadra, aveva la personalità manageriale per dimostrare che era un allenatore già capace e lo ha fatto alla grande”.

“Allo stesso modo Marcelo non avrebbe problemi a dirigere una squadra e un club di questa portata”, ha concluso l’ex attaccante della Juventus. In ogni caso, Gallardo potrebbe volare in Europa già nei prossimi mesi dopo aver vinto tutto con il River Plate e la panchina della Juventus è ancora saldissima e di proprietà di Massimiliano Allegri. Staremo a vedere.