Calciomercato Juventus, nuovo portiere per Allegri: nome incredibile

La Juventus è alle prese con le questioni extra-campo, ma in Spagna parlano di un possibile super colpo in porta

Momento decisamente delicato per la Juventus, che in queste ore ha ricevuto un nuovo decreto di perquisizione e anche la situazione Cristiano Ronaldo va tenuta d’occhio. Ma il club bianconero deve pensare anche al campo e al calciomercato che si avvicina, anche perché Allegri ha bisogno di più di qualche rinforzo.

A centrocampo i bianconeri fanno tantissima fatica, ci sono giocatori costantemente ai box o che non riescono a entrare nei meccanismi, vedi Ramsey e Arthur, ma anche Rabiot che sembra un corpo estraneo, pur giocando effettivamente anche fuori ruolo. Sugli esterni il ko di Danilo ha complicato le cose e anche De Sciglio non offre garanzie fisiche. In attacco mancano diversi gol e anche in porta – almeno a inizio stagione – c’è stato più di qualche problema. Difficile che a gennaio la Juve abbia la forza di fare qualcosa di importante, ma le cose cambierebbero con qualche cessione (vedi anche Kulusevski che piace all’Arsenal).

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: anche i bianconeri su Courtois

Tra i pali, inoltre, in Spagna hanno accostato alla Juventus addirittura Thibaut Courtois. Secondo ‘El Nacional’, portale catalano, i bianconeri sarebbero tra le squadre interessate al portiere belga del Real Madrid. L’ex Chelsea è contento al Bernabeu, ma non fino in fondo dal momento che avrebbe sofferto qualche battuta d’arresto di troppo della squadra, non tra le favoritissime per la Champions. Per questo, come riportato dal sito citato, Courtois avrebbe dato mandato ai suoi agenti di ascoltare tutte le proposte, anche per le offerte di ingaggio e premio alla firma perché si sente il migliore nel suo ruolo.

E tra le squadre interessate ci sarebbero proprio Juventus, Bayern Monaco e Newcastle. Florentino Perez vedrebbe in Courtois un nuovo Sergio Ramos, ovvero un giocatore che preferisce un ingaggio più alto alla permanenza in un club come il Real Madrid. Dunque il belga non sarebbe legato al 100% al progetto dei Blancos, ma in ogni caso la situazione è ben diversa da quella dell’ex capitano – andato a zero al PSG -, dal momento che ha da poco rinnovato e il suo contratto scade nel 2026. Per questo, per strapparlo al ‘Bernabeu’, servirebbe un’offerta faraonica sia al calciatore che al Real. E per la Juve al momento sembra una pista quasi proibitiva.