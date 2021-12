Presa di posizione di Mourinho: la scelta alla vigilia di Roma-Inter

Presa di posizione di Josè Mourinho in vista del match della sua Roma, contro l’Inter. Ecco cosa ha deciso di fare il tecnico portoghese

In casa Roma non c’è tempo per leccarsi le ferite. Il ko contro il Bologna brucia ancora tanto ma già domani sarà vigilia.

Una vigilia importante e certamente particolare per Jose Mourinho. Sabato alle 18.00, allo stadio Olimpico, arriverà, infatti, la sua Inter, la squadra con cui ha scritto la storia, conquistando il ‘triplete’.

Mourinho non parla

Sarà, così, un match speciale per il portoghese, contro il suo passato. La voglia di rialzare la testa è davvero tanta. Bisogna isolarsi da tutte le polemiche legate agli arbitri e non solo, per trovare la giusta concentrazione.

Potrebbero essere queste le motivazioni, che hanno spinto Jose Mourinho a non svolgere la consueta conferenza stampa della vigilia. Il tecnico, che da anni è considerato il miglior comunicatore, dunque domani non parlerà.