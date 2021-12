CMIT TV | “Donnarumma, non è andata così”: la risposta a Ibrahimovic

Michael Cuomo ha commentato alla CMIT TV le parole di Zlatan Ibrahimovic su Gianluigi Donnarumma e l’addio al Milan

Michael Cuomo è intervenuto alla CMIT TV e ha commentato le parole di Zlatan Ibrahimovc sull’addio di Donnarumma al Milan. Lo svedese in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ha affermato: “Se gli avessero dato quel che chiedeva, sarebbe rimasto al Milan”.

Frase sulla quale Cuomo dice: “Sono parole forti perché c’è un tesserato del Milan che dice che Donnarumma non se n’è andato per colpa della società che non gli ha offerto quello che voleva. Permettimi di dire, nonostante la stima per Ibrahimovic, che non è così. Ibrahimovic dice questo perché con Donnarumma condivide non soltanto l’amicizia, ma anche il procuratore”.

Il giornalista continua. “Purtroppo il finale del rapporto tra Donnarumma e il Milan è la logica conseguenza di quanto è accaduto nel 2017. Lì si sapeva che sarebbe finita e sarebbe finita male, nonostante ne abbiano fatto le spese dei dirigenti e una società che con quel 2017 non c’entra nulla”.