CMIT TV | TG mercato e Speciale Serie A: segui la diretta delle 15

Nuovo appuntamento in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it: dalle 15 siamo live con lo Speciale sulla Serie A

Dopo la vittoria della Juventus sul campo della Salernitana, il nostro palinsesto propone l’appuntamento con il ritorno della Serie A. Tutte le ultime in vista dei match tra Genoa e Milan e tra Inter e Spezia e non solo con la redazione di Calciomercato.it, come sempre sul nostro canale Twitch. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti di mercato sulle big italiane.

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dai nostri Daniele Trecca e Giuseppe Barone. Inoltre, ci sarà in collegamento anche Martin Sartorio per le ultime sul Milan e avremo con noi anche Fabrizio Biasin.