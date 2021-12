Diretta Genoa-Milan | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Genoa-Milan, gara dal sapore particolare per il grande ex Shevchenko

Tutto pronto a Marassi per l’incontro tra Shevchenko e il suo passato più glorioso. Alle 20.45 ci sarà il fischio d’inizio di Genoa-Milan, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

Su entrambi i fronti, non ci sarà tuttavia troppo spazio per le emozioni. Reduci da due sconfitte consecutive, i rossoneri di Pioli non possono permettersi ulteriori passi falsi nella corsa scudetto. I padroni di casa, dal canto loro, cercano la vittoria per aumentare il vantaggio su Cagliari e Salernitana e per tentare il sorpasso sullo Spezia. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Genoa-Milan

GENOA (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Vanheusden; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambaso; Ekuban, Bianchi. All.: Shevchenko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All.: Pioli.

CLASSIFICA Serie A: Napoli* 35, Inter 34, Milan* 32, Atalanta 31, Roma 25, Fiorentina 24, Juventus 24, Bologna 24, Lazio 21, Hellas Verona 20, Empoli 19, Sassuolo* 18, Torino 17, Udinese 15, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa* 10, Cagliari 9, Salernitana 8.

*Una partita in meno