Lazio, Sarri chiede rinforzi: bloccato il vice-Immobile. E in porta il sogno…

La Lazio cerca il vice-Immobile e potrebbe essere il ‘castigatore’ della Roma: a gennaio sono previste novità, a giugno anche il portiere

La Lazio ha bisogno di rinforzi sul calciomercato e questo è un dato di fatto. La rosa è corta, soprattutto in determinati reparti, come l’attacco ma non solo. In difesa i biancocelesti non hanno grandi alternative ai titolari, manca almeno un esterno e un centrale, visto che Patric di ruolo fa il terzino. In difesa però vanno trovati prima dei meccanismi, perché anche con i titolari la Lazio continua a fare acqua, prendere imbarcate e gol.

A centrocampo la rosa sembra invece abbastanza fornita, tra le opzioni Basic e Leiva oltre ai vari Escalante e Akpa-Akpro che non vengono utilizzati ma ci sono. I problemi sono anche in attacco, con Zaccagni unica vera alternativa sugli esterni ma fino ad ora sempre fuori per infortunio, e il giovanissimo Raul Moro. Se manca Immobile sono guai, visto che Muriqi è ormai più fuori che dentro. La Lazio deve cedere il kosovaro, in estate non ci è riuscita, Sarri ha chiesto il suo addio per fare spazio a un altro attaccante.

Lazio, Sarri ha scelto Botheim come vice-Immobile: Tare lo ha bloccato

E il nome, come scrive ‘Il Corriere dello Sport’, è quello di Erik Botheim. Classe 2000, gioca nei norvegesi del Bodo/Glimt, ha segnato ben tre gol in due partite alla Roma, che pure sembrava sulle sue tracce. Invece dai giallorossi non sono arrivate grandi conferme mentre Tare sembra potenzialmente più interessato, tanto che il giocatore sarebbe addirittura stato bloccato. Un indizio può essere il fatto che non arrivino più tante notizie su Botheim dalla Norvegia, potrebbe voler dire che la Lazio ci sta lavorando in silenzio. Comunque è uno degli obiettivi messi in lista da Sarri, che nei colloqui con Lotito per il rinnovo ha ribadito di aspettarsi qualcosa. Ovviamente deve andare via Muriqi, per cui i biancocelesti stanno parlando col Fenerbahce.

Intanto Botheim, in scadenza 2022, e il Bodo aspettano una chiamata. Sembra intanto scartata l’opzione Sesko del Salisburgo, 18 anni e 7 gol in 21 partite: ancora troppo giovane. È già maturo invece Kepa, portiere del Chelsea che ormai non trova più spazio e che ha un ottimo rapporto con Sarri. Lo spagnolo è un pallino del mister e anche della società, le indiscrezioni sono tornate ad accostarlo alla Lazio. Difficile a gennaio, visto che bisognerebbe comunque salutare uno tra Reina e Strakosha. E poi l’ingaggio da 5 milioni di euro a stagione decisamente eccessivo per i biancocelesti, che avrebbero bisogno dell’aiuto del Chelsea. Intanto Kepa spera di rimettersi in mostra quando Mendy partirà per la Coppa d’Africa a gennaio.