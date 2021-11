I consigli al Fantacalcio per la quindicesima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla quindicesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Non si ferma la Serie A, che torna in campo con la quindicesima giornata. Arriva così il turno infrasettimanale, il più odiato dai fantallenatori, in cui fare le formazioni diventa ancora più complicato. Si parte oggi con ben quattro match: le attenzioni maggiori sono puntate su Atalanta-Venezia (ore 18.30) e Salernitana-Juventus (ore 20.45).

Domani toccherà alle prime tre della classe scendere in campo: il Napoli giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Milan col Genoa. L’Inter, invece, ospiterà lo Spezia. Giovedì si chiuderà con Torino-Empoli (ore 18.30) e Lazio-Udinese (ore 20.45)

Fantacalcio, i consigli per la 15esima giornata

Atalanta-Venezia martedì ore 18.30

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Ilicic; Muriel.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Ampadu, Tessmann, Busio; Okereke, Henry, Johnsen.

Hot: Pasalic è in ottima forma. Okereke può far male

Not: Ceccaroni non ci convince

Sorpresa: Che sia il giorno del ritorno al bonus di Mahele?

Fiorentina-Sampdoria martedì ore 18.30

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Askildsen; Caputo, Quagliarella

Hot: Vlahovic obbligatorio. Bene anche Candreva e Caputo

Not: Bonaventura non sembra in ottima forma

Sorpresa: Quagliarella a Firenze timbra (quasi) sempre

Verona-Cagliari martedì ore 20.45

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Hot: Simeone e Joao Pedro le certezze

Not: Dalbert non è la vostra prima scelta

Sorpresa: La scommessa può essere Keita

Salernitana-Juventus martedì ore 20.45

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Zortea, L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Bonazzoli, Djuric.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Kulusevski, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Kean.

Hot: Dybala deve incidere. Bonazzoli è il più in forma

Not: Luca Pellegrini non è il vostro uomo

Sorpresa: Chi fa una puntata su Kean?

Bologna-Roma mercoledì ore 18.30

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

Hot: Arnautovic imprescindibile. Ottimo Abraham

Not: Diawara può essere un azzardo

Sorpresa: Barrow sa come segnare alla Roma



INTER-SPEZIA mercoledì ore 18:30

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, A. Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, S. Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Hot: Calha il piede caldo! Ok Laurato e Dimarco. Si salva S.Bastoni

Not: meglio evitare di schierare Ferrer

Sorpresa: Può essere la partita giusta per rilanciare Vidal



GENOA-MILAN mercoledì ore 20:45

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Ekuban.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Hot: Rovella fa sempre bene. Ci piacciono Theo e Tonali

Not: Sturaro non ci convince

Sorpresa: Ancora Messias per rilanciare il Milan, anche in campionato

SASSUOLO-NAPOLI mercoledì ore 20:45

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens.

Hot: Raspadori può tornar a far male! Mertens-Insigne da bonus

Not: Rogerio lasciatelo fuori

Sorpresa: Rrahmani è pronto a metterci la testa!

TORINO-EMPOLI giovedì ore 18:30

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Izzo, Bremer, Zima; Vojvoda, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Linetty; Sanabria.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

Hot: Sanabria può far bene! Sì a Bremer e Pinamonti

Not: Marchizza può andare in seria difficoltà

Sorpresa: A Brekalo spesso manca solo il gol. Può essere la sua giornata

LAZIO-UDINESE giovedì ore 20:45

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.

Hot: Immobile tornerà a segnare! Sì a Milinkovic e Udogie

Not: Patric può andare in affanno con Beto

Sorpresa: Non fidatevi del momento no di Molina, è pronto a stupirvi