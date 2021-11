Calciomercato Napoli, Mertens immortale: rinnovo possibile, la chiave

Calciomercato Napoli, Mertens si riscopre protagonista in azzurro e sogna un ulteriore rinnovo di contratto: gli scenari

Perso Osimhen a lungo per infortunio, il Napoli ha ritrovato Dries Mertens. Tre reti in due partite per il belga, a sancire un concetto: il recordman di reti in azzurro può ancora essere decisivo.

Dopo la prodezza di San Siro con l‘Inter, altri due gol d’autore contro la Lazio. Con un messaggio forte e chiaro, prima a gesti e poi con le dichiarazioni post partita: il numero 14 vuole restare in azzurro. L’attaccante ha detto la sua, adesso la palla passerà alla società.

Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: si decide in primavera

Non c’è fretta da parte sua, la priorità va al Napoli. Altre offerte possono attendere, se fosse per lui la scelta sarebbe già fatta. Il patron De Laurentiis, dal canto suo, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ attenderà probabilmente la primavera, quando si saprà se gli azzurri torneranno in Champions League oppure no. A quel punto, i ritrovati introiti della principale competizione europea potrebbero favorire l’ipotesi di un rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Che però pesa per 9 milioni lordi e dunque, anche in quel caso, la scelta potrebbe essere quella dell’addio definitivo e del fine corsa.