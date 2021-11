Pallone d’Oro a Messi, vittoria contestata: “Sconvolgente”

La vittoria del settimo Pallone d’Oro da parte di Lionel Messi non è apprezzata da tutti: grandi critiche per l’assegnazione del trofeo

Lionel Messi vince il settimo Pallone d’Oro della sua carriera. L’edizione 2021, dopo lo stop del 2020 per la pandemia, va all’asso argentino del Paris Saint-Germain che ha preceduto Robert Lewandowski e Jorginho.

Proprio il polacco era indicato come possibile favorito della vigilia dopo aver fatto faville con il Bayern Monaco. Alla fine però ha prevalso ancora una volta la ‘Pulce’, premiato anche per aver condotto l’Argentina al trionfo nella Coppa America. Una scelta ‘conservatrice’ che non ha raccolto i consensi del pubblico che, anzi, si sono scagliati con grande veemenza contro la decisione. “Sconvolgente”, “imbarazzante” sono alcuni dei commenti meno pesante per la vittoria del Pallone d’Oro da parte di Messi. Il messaggio che passa è che il fantasista argentino ma come questa volta non abbia meritato il riconoscimento con Lewandowski indicato come il calciatore da premiare.

Ecco alcuni tweet sul Pallone d’Oro e la scelta di Messi

Tutto il bene del mondo a Messi eh non mi ha fatto nulla quell'uomo ma davvero qui raggiungiamo dei livelli di ridicolo che nemmeno quando "Shakespeare in love" ha vinto l'Oscar come miglior film #PallonedOro — frency✨ (@Fraaaaaaaaa58) November 29, 2021

Gli si legge negli occhi l'imbarazzo; la testa bassa di chi sa che quel trofeo non è meritato. Che tristezza è diventato il #PallonedOro?

Lewandowski applaude a fatica e sorride solo per fare un favore alle TV. Da fan di Leo, dispiace.

Trofeo ridicolo. Burlon d'Or. — Antonio Salvati (@salvatibrazil) November 29, 2021

a questo punto preferivo lewa; messi ha toccato livelli molto più alti nella sua carriera. Quest’anno proprio immeritato, spiace. #PallonedOro — ale²⁸ // spidey era 🕸💙 (@itsaboutlou) November 29, 2021

Ribery, Neuer, Lewandowski… Praticamente non vogliono darlo ai giocatori del Bayern… #PallonedOro — Gabe (@passetinho) November 29, 2021