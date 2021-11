Pallone d’Oro, Jorginho terzo: il commento a caldo

Jorginho terzo al Pallone d’Oro, dietro a Lewandowski e Messi: le parole del centrocampista nel corso della premiazione

Un italiano sul podio del Pallone d’Oro: Jorginho chiude al terzo posto, dietro Lewandowski e Messi.

Il centrocampista del Chelsea è stato premiato per le vittorie della Champions con gli inglesi e di Euro 2020 con la Nazionale, ma non è bastato per vincere il trofeo. L’italo-brasiliano nel corso della cerimonia ha commentato così il terzo posto: “E’ stata un’annata fantastica e sono fiero di me stesso e delle mie squadre, Chelsea e Nazionale. Abbiamo fatto un lavoro straordinario”.