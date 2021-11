Questa sera verrà eletto il Pallone d’Oro. Messi, Lewandowski e Jorginho i favoriti ma Dani Alves voterebbe Eriksen

Sale l’attesa per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2021. Intorno alle ore 20.30 conosceremo il successore di Luka Modric che lo vinse nel 2019, mentre lo scorso anno fu deciso di non assegnarlo per via del Covid.

Proprio per questo, tra i favoriti c’è Lewandowski, trascinatore del Bayern Monaco nel 2020. Il centravanti polacco se la vedrà con Messi, che ha trionfato con l’Argentina nella Copa Sudamericana e Jorginho, campione d’Europa sia con il Chelsea che con l’Italia. Ma c’è chi propone un altro candidato: Christian Eriksen, sopravvissuto ad un arresto cardiaco durante Euro2020 con la Danimarca. “Per me quest’anno il Pallone d’Oro lo meriterebbe lui, visto quello che ha passato – ha detto Dani Alves a ‘Sky Sport’ – Sarebbe un messaggio forte per tutto il mondo del calcio: la gente avrebbe più sensibilità. Messi è il migliore da 20 anni, ma per tutti sarebbe bello se lo vincesse Eriksen”.