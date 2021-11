È la grande serata del Pallone d’oro 2021. Oggi la cerimonia di assegnazione del premio mentre nel corso della giornata viene diramata la classifica posizione per posizione

La classifica del Pallone d’Oro 2021 di “France Football” sarà svelata nel corso della giornata man mano fino ad arrivare alla cerimonia di assegnazione dell’ambitissimo riconoscimento che arriverà questa sera a partire dalle 20.30.

Intanto sono state diramate anche le prime posizioni, a partire dalla 30esima a salire. In ultima posizione ex aequo ci sono il vincitore 2018 Luka Modric del Real Madrid e a Cesar Azpilicueta del Chelsea. Ex aequo: al 26° posto Nicolò Barella, il portoghese Ruben Dias e Gerard Moreno del Villarreal. Al 25° posto Phil Foden con un altro giovanissimo come Pedri davanti a lui.

21) LAUTARO MARTINEZ

21) Bruno Fernades

23) Harry Kane

24) Pedri

25) Phil Foden

26) NICOLÒ BARELLA

26) Ruben Dias

26) Gerard Moreno

29) Luka Modric

29) Cesar Azpilicueta

L’albo d’oro:

1956: Stanley Matthews (Ing). 1957: Alfredo Di Stefano (Spa). 1958: Raymond Kopa (Fra). 1959: Alfredo Di Stefano (Spa) 1960: Luis Suarez (Spa) 1961: Omar Sivori (Ita) 1962: Josef Masopust (R.Ceca) 1963: Lev Yashin (Urss) 1964: Denis Law (Sco) 1965: Eusebio (Por) 1966: Bobby Charlton (Ing) 1967: Florian Albert (Ung) 1968: George Best (Irlanda del Nord) 1969: Gianni Rivera (Ita) 1970: Gerd Muller (Ger) 1971: Johan Cruyff (Ola) 1972: Franz Beckenbauer (Ger) 1973: Johan Cruyff (Ola) 1974: Johan Cruyff (Ola) 1975: Oleg Blokhin (Urss) 1976: Franz Beckenbauer (Ger) 1977: Alan Simonsen (Dan) 1978: Kevin Keegan (Ing) 1979: Kevin Keegan (Ing) 1980: Karl-Heinz Rummenigge (Ger) 1981: Karl-Heinz Rummenigge (Ger) 1982: Paolo Rossi (Ita) 1983: Michel Platini (Fra) 1984: Michel Platini (Fra) 1985: Michel Platini (Fra) 1986: Igor Belanov (Urss) 1987: Ruud Gullit (Ola) 1988: Marco van Basten (Ola) 1989: Marco van Basten (Ola) 1990: Lothar Matthaeus (Ger) 1991: Jean Pierre Papin (Fra) 1992: Marco van Basten (Ola) 1993: Roberto Baggio (Ita) 1994: Hristo Stoichkov (Bul) 1995: George Weah (Liberia) 1996: Matthias Sammer (Ger) 1997: Ronaldo (Bra) 1998: Zinedine Zidane (Fra) 1999: Rivaldo (Bra) 2000: Luis Figo (Por) 2001: Michael Owen (Ing) 2002: Ronaldo (Bra) 2003: Pavel Nedved (R.Ceca) 2004: Andriy Shevchenko (Ucr) 2005: Ronaldinho (Bra) 2006: Fabio Cannavaro (Ita) 2007: Kakà (Bra) 2008: Cristiano Ronaldo (Por) 2009: Lionel Messi (Arg) 2010: Lionel Messi (Arg) 2011: Lionel Messi (Arg) 2012: Lionel Messi (Arg) 2013: Cristiano Ronaldo (Por) 2014: Cristiano Ronaldo (Por) 2015: Lionel Messi (Arg) 2016: Cristiano Ronaldo (Por) 2017: Cristiano Ronaldo (Por) 2018: Luka Modric (Cro) 2019: Lionel Messi (Arg) 2020: non assegnato.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI