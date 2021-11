PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-LAZIO 4-0 | D10s Mertens, naufraga Sarri

Napoli-Lazio, nel ricordo di Diego Maradona, vede gli azzurri confermarsi in vetta alla classifica con un secco 4-0

PAGELLE NAPOLI

Ospina 7 – Gran parata su Luis Alberto in un primo tempo nel quale si fa trovare sempre pronto. Nella ripresa non rischia nulla

Di Lorenzo 7 – Pedro è l’uomo più pericoloso della Lazio: lo limita in modo brillante e qualitativo. Si propone con continuità

Koulibaly 7 – Regista difensivo che riesce a muovere la linea con il giusto timing. Non sbaglia un intervento e nella ripresa, costretto a qualche intervento in più, è sempre autorevole. Giganteggia quando serve

Rrhamani 6.5 – Immobile gli mette pressione, regge quasi sempre nel modo giusto nel limitare l’attaccante di Torre Annunziata

Mario Rui 7 – Chiude tutti i varchi a Felipe Anderson e riesce ad impostare da centrocampista aggiunto. Sfiora anche il gol, con Reina che gli nega la soddisfazione dopo una grande giocata (86′ Ghoulam sv)

Lobotka 7.5 – Primo tempo eccellente: si muove con tantissima qualità, raccogliendo e smistando tanti palloni, favorito anche da una Lazio che non ha saputo pressarlo nel modo giusto. Se possibile, migliora col passare dei minuti: ad esempio costringe Cataldi al giallo

Fabian Ruiz 7.5 – Primo tempo senza picchi, ma con una buona continuità di rendimento: stringe il campo a Milinkovic, si propone bene. Gara di qualità in un Napoli che gioca con una grande rapidità. Nella ripresa, trova una perla straordinaria, quella del 4-0 (86′ Malcuit sv)

Lozano 6.5 – Meno brillante tra gli attaccanti nel primo tempo: Hysaj non gli mette la museruola, ma il messicano non trova il guizzo nel primo tempo. Stesso canovaccio nella ripresa: gli manca quell’accelerazione, quell’istante per esser determinate (65′ Elmas 6 – Gestisce bene il pallone quando c’è da tenere un atteggiamento più prudente)

Zielinski 7.5 – Trova la rete che apre il match e gioca una gran partita: costringe Sarri a raddoppiargli la marcatura, con Cataldi e Luis Alberto che, comunque, non riescono tenergli il passo (74′ Demme sv – Entra bene per contribuire a controllare gli ultimi minuti)

Insigne 7- L’effetto Patric non c’è: la mossa di Sarri per provare a bloccarlo, semplicemente non funziona. Partecipa da regista offensivo, sfornando key-passes a ripetizione: ottima prova, con il gol sfiorato

Mertens 8.5 – Segna al 10′ uno che ha come iniziali DM. Al 29′ segna un gol al volo, come lo avrebbe fatto D1os. Tutto meraviglioso: come un ragazzo che ha segnato 139 gol con la maglia del Napoli (65′ Petagna 6 – Entra per tenere la palla alta e gestire qualche pallone per gestire il risultato)

All. Spalletti 8 – Demolisce nel primo tempo la Lazio di Sarri, onora la grande notte del ‘Maradona’ con un Napoli maradoniano

PAGELLE LAZIO

Reina 4 – L’unico intervento degno di nota lo compie quando il passivo è già di tre gol. Non sposta gli equilibri

Patric 4 – Insigne sfugge troppo spesso alla sua marcatura. In difficoltà (46’ Lazzari 5,5 – Entra col piglio giusto. Risorsa)

Luiz Felipe 4 – Qualche errore in impostazione. Concorso di colpa sui gol. Spaesato

Acerbi 4 – Prova a cavarsela con l’esperienza. Pizzica la traversa con un colpo di testa. Mestierante in balia degli eventi

Hysaj 4 – Prestazione sottotono. Non lascia il segno. Fantasma

Milinkovic 4 – Manca di aggressività. Non fa la differenza nel mezzo. Annichilito (61’ Basic 5,5 – Si limita al compitino. Presenza)

Cataldi 5 – Costretto agli straordinari nel mezzo. Non è la sua miglior prestazione, ma prova a mettere ordine. Si becca un’ammonizione per un fallo di frustrazione. Lottatore (75’ Leiva sv)

Luis Alberto 4 – Leziosismi e tocchi di fino. Troppo poco per emergere nella battaglia del Maradona. Travolto

Pedro 5 – Prova a dare la scossa, ma è mal supportato dai compagni. Isolato (75’ Raul Moro sv)

Immobile 4 – Sbaglia i movimenti senza palla e non punge. Fuori giri

Felipe Anderson 4 – L’impegno non basta. Lontano parente del Felipe ammirato ad inizio stagione. A vuoto (55’ Zaccagni 5 – Prova a dare la scossa, ma non ci riesce)

All. Sarri 4 – La sua squadra crolla in 10 minuti. Atteggiamento sbagliato fin dall’inizio

PAGELLA ARBITRO

Orsato – Primo tempo gestito con personalità, giusti i cartellini. Sempre vicino all’azione anche nella ripresa

TABELLINO

RETI: 7′ Zielinski, 10′ e 29′ Mertens, 85′ Fabian

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrhamani, Mario Rui (86′ Ghoulam); Lobotka, Fabian Ruiz (86′ Malcuit); Lozano (65′ Elmas), Zielinski (74′ Demme), Insigne; Mertens (65′ Petagna). A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Manolas, Demme. All.: Spalletti

LAZIO (4-3-3): Reina; Patric (46′ Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic (61′ Basic), Cataldi (76′ Lucas Leiva), Luis Alberto; Felipe Anderson (55′ Zaccagni), Immobile, Pedro (76′ Moro). A disp.: Strakosha, Adamonis, Radu, Vavro, Akpa Akpro, Escalante, Muriqi. All.: Sarri

ARBITRO: Orsato di Schio

AMMONITI: Luiz Felipe (L), Patric (L), Cataldi (L), Di Lorenzo (N), Zaccagni (L)

ESPULSI: