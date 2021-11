DIRETTA Serie A, Napoli-Lazio | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la quattordicesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Lazio del grande ex Maurizio Sarri

Dopo la sconfitta in Europa League contro lo Spartak Mosca, il Napoli si rituffa in campionato e, per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, ospita la Lazio.

I padroni di casa, guidati da Luciano Spalletti, sono reduci dal primo ko in campionato, patito a Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi nel turno precedente. Di contro, i biancocelesti del grande ex Maurizio Sarri, dopo essere stati sconfitti a domicilio nel turno precedente dalla Juventus di Massimiliano Allegri, hanno conquistato il passaggio del turno in Europa League battendo la Lokomotiv a Mosca. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui, Ruiz, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* e Milan 32 punti, Inter 31, Atalanta 28, Roma 25, Juventus, Lazio* Bologna e Fiorentina 21, Verona e Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Sassuolo, Sampdoria, Udinese e Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari e Salernitana 8.

*Una partita in meno