Vigilia di Milan-Sassuolo, le parole in conferenza stampa del tecnico rossonero Stefano Pioli per presentare la sfida

Il Milan torna in campo in campionato dopo l’impresa in Champions League contro l’Atletico Madrid. Rossoneri che affrontano domani a San Siro il Sassuolo, per restare in vetta alla classifica.

Tre punti fondamentali in palio per tenere botta nel testa a testa con il Napoli e per tenere a distanza l’Inter. Presenta la gara il tecnico Stefano Pioli, Calciomercato.it seguirà la sua conferenza stampa con le sue dichiarazioni salienti.

MESSIAS – “Non è una favola, è qui perché merita di stare con noi. Con l’Atletico ha fatto molto bene e dobbiamo ripartire dal suo atteggiamento”.

MAIGNAN E TOMORI – “Maignan sta bene, è pronto, ha accelerato molto in questi giorni. Domani giocherà lui. Tomori sta molto meglio, ma non è convocato, dovrebbe essere pronto per mercoledì”.

LEAO – “Non ha nessun problema, domani è disponibile”.

DOPO MADRID – “Le grandi squadre devono continuare sui grandi risultati e non rilassarsi. Domani abbiamo l’occasione per tornare a vincere anche in campionato”.

FUTURO E CALCIOMERCATO – “Io e la società abbiamo le stesse ambizioni di crescere insieme e migliorare. Vogliamo portare il Milan nelle posizioni che merita in Italia e in Europa, è un percorso che ci vedrà sempre più motivati. Dovremo migliorare la squadra con giocatori funzionali e di prospettiva”.

SASSUOLO – “Ne state parlando poco, dobbiamo fare attenzione, è un avversario di qualità”.

IBRAHIMOVIC – “Abbiamo cinque partite ravvicinate, gli infortuni di Rebic e Giroud ci penalizzano. Dovremo gestire le energie, anche le sue”.

PELLEGRI – “Sono sicuro che si farà trovare pronto. Ha superato i piccoli acciacchi e sta bene”.

Alla domanda di Calciomercato.it su Bakayoko e sulla coppa d’Africa: “Ci ha messo un po’ per entrare in condizione, ma ha ottime qualità. Vedremo nelle prossime partite se potrà darci una mano, a centrocampo ho giocatori di livello e posso scegliere. L’emergenza di gennaio? Al momento è inutile pensarci”.

REBIC – “E’ molto importante per noi. Dovremo valutarlo tra dieci giorni, vedremo”.

DIONISI E I NUOVI ALLENATORI – “E’ una nuova leva che ha idee chiare e valori importanti che esprimono attraverso le squadre. Noi ‘vecchi’ dobbiamo stare attenti e restare sempre sul pezzo”.

SOGNO SCUDETTO DELLA STELLA – “Nella mia testa c’è l’idea di vincere, è per quello che siamo qui”.