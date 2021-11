Gasperini esalta Zapata dopo il colpo allo Stadium: “E’ diventato leader”

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la vittoria in campionato sul campo della Juventus

Gian Piero Gasperini applaude la sua Atalanta dopo la vittoria contro la Juventus che mancava da 32 anni in casa dei bianconeri.

L’analisi in conferenza stampa del tecnico orobico: “Questo successo dimostra che possiamo giocarci queste posizioni di classifica. Però noi dobbiamo guardare solo al nostro percorso e basta. Mettere dei traguardi a questa squadra è eccessivo. C’è bisogno di tutto per vincere: non siamo soltanto una squadra fisica, abbiamo segnato tanto in questi anni dimostrando di avere anche qualità. Negli ultimi anni siamo stati vicini a vincere qui a Torino, avevamo subito un paio di rigori un po’ così. La Juve nella ripresa ha reagito ma abbiamo difeso con ordine, senza rinunciare ad attaccare”.

CONDIZIONE GOSENS – “Adesso sto recuperando tutti e ho più soluzioni. Gosens? Si era allenato con noi ma non era pronto per giocare. Questa mattina ha avvertito nuovo dolore nel calciare. Ha avuto un infortunio pesante, domani faremo dei nuovi accertamenti. Speriamo sia solo qualcosa legato alla guarigione e che non abbia ulteriori problemi. Ma domani lo vedremo con più chiarezza”.

Juventus-Atalanta, Gasperini esalta Zapata

Gasperini ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it sul momento magico di Zapata: “Se non possiamo prescindere da lui? L’Atalanta non può prescindere da tanti giocatori. Le pagelle le fate voi, io posso solo dire che sono contento di Zapata per tanti aspetti e in particolare sulla continuità che sta avendo. Ha fatto un salto di qualità come personalità e carisma, è un ragazzo solare anche fuori dal campo. Ha raggiunto la piena maturità. Sta avendo una crescita fantastica e non lo tolgo mai dal campo perché ha una condizione fisica straripante. Ha fatto un ulteriore step, soprattutto mentale. E’ diventato leader: questo significa che si può migliorare anche a trent’anni”.