Allegri ridimensiona la Juventus: che frecciata sulla rosa

Ancora una sconfitta pesante per la Juventus che viene sconfitta in casa dall’Atalanta: le parole di Allegri nel post gara

Massimiliano Allegri è intervenuto a ‘DAZN’ al termine di Juventus-Atalanta, gara che ha visto i bianconeri ancora sconfitti. Il tecnico toscano ha commentato la gara di questo pomeriggio.

PROBLEMA JUVE – “Stasera è stata una prestazione simile a quella con Lazio, Fiorentina e Milan. Capitalizziamo poco quello che creiamo. Loro hanno tirato poco in porta, ma occorre fare gol. E’ anche un po’ il momento perché c’è ansia, fretta. L’unica cosa da fare è continuare a lavorare, cercare di vincere una partita e poi continuare”.

VALORE ROSA – “E’ un’ottima squadra con dei valori, le cose non vanno bene e non riusciamo a fare gol. Quando dicono che la rosa più forte in assoluto, che deve vincere il campionato, per me fanno un errore di valutazione. Per me questa è una squadra che può lottare per le prime quattro posizioni. Per la prestazione di questa sera non ho niente da rimproverare ai ragazzi”.

Juventus-Atalanta, Allegri: “Bisogna essere realisti”

ALTI E BASSI – “Bisogna essere realisti per la classifica: se è questa la posizione, significa che momentaneamente valiamo questo. Per la prestazione abbiamo sbagliato a Verona, con Sassuolo e Empoli. Bisogna essere realisti così lavoriamo in maniera più serena per ottenere il massimo. E’ oggettivo da parte di tutti, poi poiché siamo la Juventus, viene detto che dobbiamo vincere il campionato. I numeri sono numeri: noi dobbiamo lavorare, fare qualche gol di più che ci faranno avere una serenità maggiore. I giocatori che fanno gol li abbiamo, sicuramente abbiamo perso serenità”.

KULUSEVSKI – “Sta bene, ha un problema ai denti, ma avevamo Chiesa, Dybala, Morata e ci vuole rispetto per l’avversario. Rabiot ha finito la partita molto bene. In questo momento bisogna parlare poco, azzerare tutto e ripartire da martedì.