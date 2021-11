Serie A, Cagliari-Salernitana 1-1: Bonazzoli riprende Pavoletti

L’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A tra Cagliari e Salernitana finisce in parità: Bonazzoli risponde a Pavoletti

Lo scontro tra ultime finisce in parità. La squadra di Mazzarri viene raggiunta in pieno recupero da Bonazzoli dopo essere passata in vantaggio con una rete a poco più di 15 minuti dal novantesimo di Leonardo Pavoletti.

E’ il bomber mandato in campo dal tecnico toscano a metà secondo tempo a sbloccare il match salvezza. Nel primo tempo Colantuono si rammarica per l’infortunio di Gondo ma può gioire per la rete del pareggio arrivata oltre al novantesimo da Bonazzoli. Un punto a testa per le due squadre che restano all’ultimo posto in classifica.

CAGLIARI-SALERNITANA 1-1: 73′ Pavoletti (C), 91′ Bonazzoli (S)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Verona 19, Bologna 18, Torino 17, Empoli 16, Sassuolo 15, Venezia 15, Udinese 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Cagliari* e Salernitana* 7

* una partita in più