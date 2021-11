I consigli al Fantacalcio per la quattordicesima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla quattordicesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Torna il campionato italiano di Serie A con la 14esima giornata che si apre venerdì sera a Cagliari, i sardi sfidano la Salernitana di Stefano Colantuono. Chiude invece il turno il match serale fra Napoli e Lazio, con Maurizio Sarri che tornerà al Maradona. Nel mezzo, l’Inter giocherà a Venezia, la Juventus in casa contro l’Atalanta ed il Milan di Pioli ospiterà il Sassuolo.

Fantacalcio, i consigli per la 14esima giornata

Cagliari-Salernitana, venerdì ore 20.45

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Caceres, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Keita.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Ribéry; Bonazzoli, Simy.

Hot: Joao Pedro va sempre schierato. Occhi sulle condizioni di Ribery, se sta bene mettetelo

Not: Bellanova non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Continuate a puntare su Keita

Empoli-Fiorentina sabato ore 15

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Saponara

Hot: Henderson è in buona forma. Ok Saponara e Gonzalez

Not: Bandinelli non sta facendo bene nelle ultime giornate

Sorpresa: Chi scommette su Pinamonti?

Sampdoria-Verona sabato ore 15

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Gabbiadini; Quagliarella, Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Hot: Quagliarella cerca continuità. Barak e Simeone ok

Not: Gunter non ci convince

Sorpresa: Thorsby può centrare il bonus

Juventus-Atalanta sabato ore 18

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, de Roon, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Zapata.

Hot: Dybala rientra per far male all’Atalanta, giusto puntare su Pasalic

Not: Mahele non è in grandissima forma

Sorpresa: Muriel schieratelo lo stesso!

Venezia-Inter sabato ore 20.45

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro

Hot: Okereke può far male in contropiede. Dzeko in trasferta brilla

Not: Ranocchia potrebbe accusare la stanchezza il terzo impegno di fila

Sorpresa: Aramu va comunque messo in campo!

UDINESE-GENOA domenica ore 12:30

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Pandev, Ekuban.

Hot: Molina-Nuytinck ci piacciono! Rovella-Cambiaso possono salvarsi

Not: Badelj difficilmente vi regalerà gioie

Sorpresa: Da troppo tempo mancano i suoi bonus, rilanciate Pereyra

MILAN-SASSUOLO domenica ore 15:00

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Magnanelli; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

Hot: Aggrappati ad Ibrahimovic! Sì a Kessie e al solito Berardi

Not: Magnelli può essere un po’ arrugginito

Sorpresa: E’ l’ora di Messias, puntateci finalmente!

SPEZIA-BOLOGNA domenica ore 15:00

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Salcedo.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Hot: Nzola ha il piede caldo. Puntateci così come su Bastoni, Orsolini e Barrow

Not: Provedel può ancora una volta prenderne tanti

Sorpresa: E se arrivasse ancora un gol di Theate?

ROMA-TORINO domenica ore 18:00

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Praet; Belotti.

Hot: Zaniolo si è sbloccato, puntateci! Sì a Ibanez e Praet. Ci piace anche Singo

Not: Schierare Kumbulla può essere un rischio

Sorpresa: Belotti ha deluso troppo, può sorprendervi stavolta

NAPOLI-LAZIO domenica ore 20:45

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Hot: Immobile si mette sempre! Elmas e Di Lorenzo ci ispirano. Sì a Luis Alberto

Not: Meglio lasciar fuori Lazzari, tanta cosa e pochi bonus

Sorpresa: Mertens anche dalla panchina può metterci lo zampino