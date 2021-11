Diretta Roma-Zorya | Formazioni ufficiali: Zaniolo c'è

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Roma-Zorya, penultimo appuntamento della fase a gironi di Conference League

Battere lo Zorya e sperare in un passo falso del Bodo in casa contro il CSKA Sofia. La Roma non ha altre soluzioni se vuole continuare da inseguire il primo posto nel Gruppo C della Conference League. Il mancato successo contro i norvegesi ha messo i giallorossi nelle condizioni di non poter contare più su loro stessi per evitare di incontrare una delle terze classificate di Europa League nella fase ad eliminazione diretta. Dopo due partite in panchina, José Mourinho rilancia dal primo minuto Nicolò Zaniolo. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Zorya

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mkhitaryan, Veretout, El Shaarawy; Perez; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

ZORYA (4-4-2): Matsapura, Favorov, Imerekov, Vernydub, Juninho; Sayyadmanesh, Buletsa, Cvek, Kabaiev; Gromov, Zahedi. All.: Skrypnyk

CLASSIFICA GRUPPO C: Bodo 8; Roma 7; Zorya 6; CSKA Sofia 1