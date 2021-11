Mistero Lukaku: il bomber è sparito. Tifosi in subbuglio

Romelu Lukaku sparisce dai Twitter. L’account dell’attaccante del Chelsea risulta, come è possibile verificare, cancellato

Romelu Lukaku è ormai assente dia campi di gioco da più di un mese. L’ultima apparizione del calciatore belga, con la maglia del Chelsea, risale allo scorso 16 ottobre, match di Premier League contro il Brentfod.

Al momento la nuova avventura a Londra del bomber ex Inter parla di tre gol in campionato e uno in Champions League. Davvero poco visti i milioni spesi per strapparlo ai nerazzurri. Ma il giudizio va rimandato visto l’infortunio che lo ha fatto sparire dai campi per più di un mese.

Profilo Twitter cancellato

Oggi, però, si registra un’altra assenza di Lukaku. Come è possibile verificare, il bomber ha disattivato il proprio profilo Twitter. Da capire le motivazioni che hanno spinto a farlo. La notizia chiaramente ha fatto il giro dei social, con i tifosi che faticano a capire cosa ci sia dietro.