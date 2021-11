Disfatta in Champions fatale: tecnico a rischio esonero

La Champions League potrebbe aver già una vittima illustre: tecnico sotto esame e rischio esonero prima di Natale

La coppa dalle grandi orecchie è il sogno di ogni tifosi, di ogni società e ovviamente di ogni allenatore: a volte, però, il teatro dei sogni può trasformarsi in quello degli incubi.

Lo sa bene Massimiliano Allegri, che dopo quattro vittorie consecutive è incappato in un pesante 4-0 subito dal Chelsea campione in carica. Chi rischia di pagare dazio, poi, è Marco Rose. Secondo quanto rivelato da ‘FussballTransfers.com’, infatti, il Borussia Dortmund starebbe valutando l’esonero del tecnico prima di Natale. La campagna europeo dei gialloneri è stata pessima e, nonostante abbia giocatori come Haaland in rosa, il club tedesco è fuori dagli ottavi di Champions League. La sconfitta subita contro lo Sporting CP è stata pesante e potrebbe avere un effetto pesante sulla stagione del Dortmund: l’esonero di Rose rischia di essere una conseguenza di questa terribile notte europea.