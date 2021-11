DIRETTA Champions League, Inter-Shakhtar | Segui la cronaca LIVE

Per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi ospita lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi

Dopo la vittoria contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti, che riaperto i giochi in ottica Scudetto, l’Inter ospita lo Shakhtar Donetsk per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, che all’andata pareggiarono in Ucraina, con un vittoria, e in attesa del risultato dell’altra sfida del girone D tra Sheriff Tiraspol e Real Madrid, potrebbero mettere una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale della competizione. Di contro, la squadra di Roberto De Zerbi, desolatamente ultima in classifica con un solo punto conquistato, con due vittorie, e due sconfitte dei moldavi, può ancora sperare in un posto in Europa League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SHAKHTAR

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Marlon, Matviyenko; Stepanenko, Maikon; Tete, Pedrinho, Salomon; Fernando. All. De Zerbi.

CLASSIFICA GRUPPO D: Real Madrid 9 punti; Inter 7; Sheriff Tiraspol 6; Shakhtar Donetsk 1