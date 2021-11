Chelsea-Juventus, Szczesny netto: “Partita tragica, non me lo spiego”

Wojciech Szczesny ha commentato la bruttissima sconfitta della Juventus in casa del Chelsea

La Juve cade rovinosamente 4-0 col Chelsea. E nonostante la disfatta, per i bianconeri il migliore in campo è stato comunque il portiere, Wojciech Szczesny. Il polacco ha commentato il poker subito a Stamford Bridge: “Purtroppo stasera si è vista la differenza tra due squadre. Loro sono i migliori in Europa al momento, sono i campioni, non siamo stati capaci a sfidarli. Fa molto male”, ha detto a ‘Sky Sport’.

L’estremo difensore della Juventus si proietta già al big match con l’Atalanta di sabato: “Per i prossimi giorni farà molto male il ko di stasera, ma dobbiamo prepararci al meglio. Ho la sensazione che avessimo trovato un equilibrio, oggi abbiamo fatto una partita tragica e abbiamo pagato con 4 gol. A me non va benissimo accettare di perdere, soprattutto in questo modo qui”.

A ‘Mediaset’ Szczesny ha aggiunto: “Il secondo tempo non mi è piaciuto, non me lo so spiegare. Ora guardiamo alla partita di sabato contro l’Atalanta, credo sia molto importante avere uno scontro diretto subito così abbiamo la possibilità di rispondere. Ora ci saranno tante critiche meritate, sabato bisognerà rispondere in campo”.