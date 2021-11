Atletico Madrid-Milan 0-1, impresa rossonera: decide Messias!

Atletico Madrid-Milan, impresa rossonera al Wanda Metropolitano, decide un gol di Messias a quattro minuti dal termine

Grande impresa del Milan al Wanda Metropolitano di Madrid: i rossoneri superano l’Atletico Madrid per 0-1 e tengono vive le speranze di qualificazione. Ora sarà necessario battere il Liverpool per sperare nel passaggio del turno.

Decisivo per i rossoneri il gol di Messias, che a quattro minuti dal termine supera di testa Oblak dopo uno splendido cross di Kessie. Rossoneri che erano andati vicini alla rete con un altro subentrato, Bakayoko, che si era visto salvare il suo tentativo quasi sulla riga da Savic. Un successo fondamentale per i rossoneri, che grazie anche alla vittoria del Liverpool restano in corsa per la qualificazione. Servirà una vittoria contro i ‘Reds’ già qualificati.

Atletico Madrid-Milan 0-1: Messias 86′