Milan, bordate su Ibrahimovic: “Poco intelligente, non è un campione”

Le ultime Milan news registrano le dichiarazioni polemiche nei confronti di Ibrahimovic. Critiche all’attaccante della Svezia

Stavolta non è bastato nemmeno lui. Zlatan Ibrahimovic ha segnato una doppietta e propiziato un autogol contro la Fiorentina, ma il suo Milan è uscito comunque sconfitto dal ‘Franchi’ 4-3. Grazie alla sconfitta del Napoli nel posticipo contro l’Inter, i rossoneri restano primi a pari merito, ma la corsa al titolo si fa in salita.

Sulle prestazioni di Ibra è intervenuto anche il giornalista e tifoso milanista Matteo Colturani, che a ‘Top Calcio 24’ non ha risparmiato pesanti critiche: “Sono sconcertato dalla sua poca intelligenza! Ci sono partite in cui è un drago e le determina da solo come contro la Roma, altre in cui non la vede mai… Non ho capito la sua scelta di tornare in Nazionale e spero proprio che la Svezia perda i playoff e non faccia i Mondiali. Ma mi chiedo cosa va a farci in Nazionale Ibrahimovic. Cosa aggiunge al suo palmares? Puoi vincere lo scudetto a 40 anni e diventare una leggenda, quindi concentrati solo su questo! Se non ti ritiri al momento giusto, allora non sei un campione“.