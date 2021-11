Serie A, Verona-Empoli 2-1: Tameze gol, Tudor in scia alla Juventus

Il Verona si aggiudica il posticipo del lunedì della Serie A: un gol nel finale regala tre punti alla squadra di Tudor contro l’Empoli

Un gol in pieno recupero decide Verona-Empoli, uno dei due posticipi del lunedì della tredicesima giornata di Serie A. E’ la rete di Tameze che regala i tre punti a Tudor in un match in cui tutti i gol arrivano nel secondo tempo.

La sblocca Barak per i veneti ad inizio ripresa, poi tocca a Romagnoli ristabilire la parità a metà tempo. Tutto lascia pensare a due squadre che si spartiscono la posta in palio ed invece nel finale arriva la rete di Tameze che fa esultare il Verona e disperare l’Empoli. Con questo successo Tudor sale a 19 punti in classifica, subito dietro il trio Lazio, Fiorentina e Juventus, staccando proprio i toscani che restano a quota 16.

VERONA-EMPOLI 2-1: 49′ Barak (V), 62′ Romagnoli (E), 91′ Tameze (V)

Classifica Serie A: Napoli punti 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Verona 19, Bologna 18, Empoli 16, Sassuolo 15, Venezia 15, Torino* 14, Udinese* 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 7.

*Una partita in meno