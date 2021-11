DIRETTA Serie A, Torino-Udinese 1-0 | Brekalo la sblocca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra il Torino di Juric e l’Udinese di Gotti in tempo reale

Il Torino ospita l’Udinese nel monday night che chiude la tredicesima giornata del campionato di Serie A tra due squadre appaiate in classifica a quota 14 punti.

Reduci dalla sconfitta contro lo Spezia, i granata di Juric vogliono tornare subito al successo per allungare la serie di due vittorie consecutive in casa iniziata dopo il derby contro la Juventus. Mentre i bianconeri di Gotti sognano il colpo in trasferta per dare seguito alla vittoria sul Sassuolo per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Ola Aina; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Walace, Pereyra, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto. All. Gotti

CLASSIFICA: Napoli punti 32, Milan 32, Inter 28, Atalanta 25, Roma 22, Lazio 21, Fiorentina 21, Juventus 21, Verona 19, Bologna 18, Empoli 16, Sassuolo 15, Venezia 15, Torino* 14, Udinese* 14, Sampdoria 12, Spezia 11, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 7.

*Una partita in meno