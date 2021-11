Inter-Napoli è il big match della domenica di Serie A: cronaca, commento e pagelle live in diretta sul nostro canale Twitch

L’Inter campione d’Italia ospita il Napoli dell’ex Spalletti a ‘San Siro’ per accorciare in classifica. Come sempre, sul nostro canale Twitch, saremo in diretta per la cronaca del big match, il commento live e le pagelle.

Conduce Marco Giordano che sarà affiancato dalla nostra redazione e da Fabrizio Biasin.