Joao Pedro, emozione Nazionale: “Non me l’aspettavo”

Joao Pedro ha parlato anche dell’Italia dopo il pareggio tra Sassuolo e Cagliari: l’emozione dell’attaccante dei sardi

Dopo il gol sul rigore che ha dato un punto al suo Cagliari, Joao Pedro commenta l’ipotesi di vestire la maglia della Nazionale italiana.

Intervenuto a ‘Sky’ dopo la gara con il Sassuolo, l’attaccante non ha nascosto la propria emozione: “Sarebbe una bugia se dicessi che non mi fa piacere: è la Nazionale più forte della storia, una maglia pesantissima e un paese che mi ha accolto e dato tutto. La Sardegna è casa mia – continua Joao Pedro – mi fa piacere e non me l’aspettavo. Credo di meritarlo: vuole dire che ho fatto qualcosa di importante ed è un giusto riconoscimento”.

Joao Pedro in Nazionale: “Qualcosa di unico”

Il calciatore vuole però concentrarsi ora sul Cagliari: “Ora devo pensare solo al Cagliari che è in difficoltà: non posso pensare ad un dopo, devo dare tutto, ci penserò al momento giusto”. Infine, uno scorcio di famiglia: “Cosa ho detto a mio figlio? A casa mia sono tutti italiani, siamo contenti. E’ difficile spiegare cosa provo: sono nato in Brasile, ma tutto quello che ho conquistato me l’ha dato il Cagliari e l’Italia. E’ qualcosa di unico. Forse non succederà ma è un momento speciale della mia vita”.