DIRETTA Serie A, Sassuolo-Cagliari | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e il Cagliari di Mazzarri in tempo reale

Il Cagliari fa visita al Sassuolo nel lunch match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Reduci da quattro sconfitte consecutive, i rossoblu di Mazzarri hanno bisogno di una vittoria per abbandonare almeno momentaneamente l’ultimo posto in classifica e rilanciarsi in chiave salvezza. Ma anche i neroverdi di Dionisi vogliono invertire la tendenza dopo i due ko di fila per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Mapei Stadium’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Deiola; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

CLASSIFICA: