DIRETTA Serie A, Salernitana-Sampdoria 0-0 | Spingono i campani! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Arechi’ tra la Salernitana di Colantuono e la Sampdoria di D’Aversa in tempo reale

La Salernitana ospita la Sampdoria in uno scontro diretto in chiave salvezza molto delicato valido per la 13esima giornata del campionato di Serie A.

I campani allenati da Colantuono vogliono tornare al successo dopo due sconfitte di fila per operare il sorpasso in classifica proprio sui blucerchiati. Mentre i liguri allenati dal pericolante D’Aversa devono interrompere la striscia di tre ko consecutivi e conquistare tre punti fondamentali nella lotta salvezza. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Arechi’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gagliolo, Gyömber, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Gondo, Djuric. All. Colantuono

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Verre; Thorsby, Ekdal, Candreva; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

Classifica Serie A: Napoli e Milan* 32 punti; Inter e Atalanta* 25; Fiorentina*, Lazio* e Juventus* 21; Roma 19; Bologna 18; Verona e Empoli 16; Sassuolo* 15; Torino e Udinese 14; Venezia 12; Spezia* 11; Genoa e Sampdoria 9; Salernitana e Cagliari 7*.

*una partita in più