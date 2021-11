Bayern Monaco, tegola Covid: UFFICIALE, in quattro out

Problemi in casa Bayern Monaco, con Nagelsmann che dovrà rinunciare a diversi giocatori causa Covid

Il Covid continua a creare non pochi problemi anche ai club e agli allenatori, che non hanno a disposizione giocatori importanti. In Serie A l’ultima ad avere qualche grattacapo è stata la Roma di Mourinho, con Cristante e Villar positivi.

La questione non riguarda ovviamente solo l’Italia, ma anche il resto d’Europa. In queste ore il Bayern Monaco sta facendo i conti con positivi e quarantene che mettono nei guai il tecnico Julian Nagelsmann due giorni dalla sconfitta sorprendente arrivata per 2-1 in casa dell’Augsburg che non è costato il primo posto in classifica, ma ha permesso al Borussia Dortmund di salire a -1.

Bayern Monaco, Gnabry e altri tre in quarantena Covid

Di certo il periodo è delicato, martedì i bavaresi andranno a fare visita alla Dinamo Kiev, con la qualificazione agli ottavi di Champions League comunque già largamente conquistata grazie ai 12 punti in 4 partite e le 6 lunghezze di distanza sul Barcellona. Come comunicato dalla nota ufficiale del Bayern “Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting e Michael Cuisance sono stati messi in quarantena dopo il consulto con le autorità sanitarie responsabili”. Tutti e quattro i calciatori infatti “hanno avuto contatti con una persona considerata immediatamente vicina alla squadra del Bayern e che era risultata positiva al Coronavirus”.