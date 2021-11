Manchester United, ora Solskjaer rischia davvero: la decisione del club

Il Manchester United sempre più a fondo, la posizione di Solskjaer fortemente in bilico: i ‘Red Devils’ riflettono sul futuro

Situazione davvero delicata per il Manchester United, con l’ennesima sconfitta in campionato. I ‘Red Devils’, anche oggi, autori di una prestazione sconcertante, con il netto ko per 4-1 contro il Watford.

Le cose non stanno andando decisamente come previsto, dopo il ritorno di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non riesce a trascinare una squadra che si sta avvitando su se stessa e molte sono le responsabilità di Solskjaer. Il tempo, per il tecnico norvegese, potrebbe davvero essere scaduto.

Manchester United, per il dopo Solskjaer pressing su Zidane

Secondo il ‘Times’, la società avrebbe in programma a brevissimo un summit per discutere della possibilità di esonerare l’allenatore. Uno scenario che si fa sempre più probabile, con la presidenza Glazer che avrebbe già dato mandato al proprio staff di esplorare possibili piste alternative. In particolare, l’idea sarebbe puntare tutto su Zidane. Il francese non vorrebbe accettare la panchina in corso, ma dalle parti di Old Trafford vogliono fare di tutto per convincerlo.