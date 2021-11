Lazio-Juventus, adesso è UFFICIALE: Sarri senza Ciro Immobile

Non ce l’ha fatta a recuperare in tempo per Lazio-Juventus il bomber e capitano biancoceleste, Ciro Immobile, fermato da un problema al polpaccio

La flebile fiammella della speranza dei tifosi della Lazio si è spenta pochi minuti fa, quando l’allenatore Maurizio Sarri ha comunicato l’elenco dei convocati per la sfida in programma alle 18 contro la Juventus di Massimiliano Allegri allo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

L’attaccante e capitano della Lazio, Ciro Immobile, è, infatti, fuori dai convocati a causa di un problema al polpaccio che gli aveva già impedito di essere presenti ai decisivi match della Nazionale italiana di Roberto Mancini, contro Svizzera e Irlanda del Nord, giocati nei giorni scorsi. L’edema al polpaccio, come detto da Sarri in conferenza stampa ieri, si è riassorbito, ma, evidentemente, il tecnico biancoceleste, insieme allo staff medico, hanno deciso di non forzare i tempi per evitare problemi più seri. Dunque, non saranno della sfida i due capitani di Lazio e Juventus: Ciro Immobile e Paulo Dybala.

Questo l’elenco completo dei convocati: Acerbi, Adamonis, Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Felipe Anderson, Hysaj, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Moro, Patric, Pedro, Radu, Reina, Romero, Strakosha, Vavro, Zaccagni.