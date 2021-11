Lazio-Juventus, grosso problema per Allegri: Danilo in lacrime

Lazio-Juventus, Allegri deve rinunciare quasi subito a Danilo: infortunio per il difensore brasiliano, tegola per i bianconeri

Non inizia bene la gara per la Juventus, in casa della Lazio. I bianconeri la sbloccano con Bonucci su rigore, ma, in precedenza, era arrivata una brutta notizia per Allegri.

Dopo poco più di dieci minuti, il tecnico livornese ha dovuto rinunciare a Danilo. Il difensore brasiliano, in uscita dalla difesa, dopo un contrasto è rimasto accasciato a terra. Per lui un problema muscolare all’adduttore apparso subito piuttosto serio.

Lazio-Juventus, fuori Danilo: la mossa di Allegri

Dopo l’intervento dei sanitari, abbastanza rapida la decisione di procedere al cambio. Il giocatore è uscito in barella, Massimiliano Allegri ha così scelto di cambiare schieramento. Dentro Dejan Kulusevski, con il passaggio alla difesa a quattro: Cuadrado e Pellegrini scalano in posizione di terzini, lo svedese va a supportare Chiesa e Morata nella fase offensiva.