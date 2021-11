DIRETTA Serie A, Atalanta-Spezia | Segui la cronaca LIVE

Dopo gli impegni per le Nazionali, torna in campo la Serie A per la tredicesima giornata di campionato: apre la sfida tra Atalanta e Spezia

Ci siamo, si torna in campo per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali in vista del Mondiale in Qatar del 2022. Apre il turno la sfida tra l’Atalanta e lo Spezia.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, in piena lotta per un posto in Champions League, sono reduci dalla vittoria esterna sul campo del fanalino di coda Cagliari. Di contro, i liguri di Thiago Motta arrivano all’appuntamento dopo l’importante vittoria in ottica salvezza ottenuta contro il Torino prima della sosta. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-SPEZIA

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan 32 punti; Inter 25; Atalanta 22; Lazio 21; Roma 19; Fiorentia, Juventus e Bologna 18; Verona e Empoli 16; Torino, Sassuolo e Udinese 14; Venezia 12; Spezia 11; Genoa e Sampdoria 9; Salernitana 7; Cagliari 6