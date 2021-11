I consigli al Fantacalcio per la tredicesima giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla tredicesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Dopo la pausa per le Nazionali torna finalmente la Serie A e il fantacalcio. Si parte subito forte con match di cartello come Lazio-Juventus (sabato ore 18) e Inter-Napoli (domenica ore 18).

Il 13esimo turno del massimo campionato inizierà sabato alle ore 15 con Atalanta-Spezia, partita che promette subito bonus. La sera, invece, toccherà al Milan far visita alla Fiorentina. Domenica c’è anche Genoa-Roma. La giornata andrà in archivio lunedì con Verona-Empoli e Torino-Udinese.

Fantacalcio, i consigli per la 13esima giornata

Atalanta-Spezia sabato ore 15

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Kiwior, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Strelec, Nzola, Gyasi.

Hot: Zapata è in formissima, bene anche Maggiore e Sala

Not: Gyasi non sta incidendo

Sorpresa: Muriel va schierato in ogni caso

Lazio-Juventus sabato ore 18

LAZIO (4-3-3): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.

Hot: Felipe Anderson e Chiesa sono le due garanzie

Not: Non è la partita di Muriqi

Sorpresa: Occhio a Danilo Cataldi

Fiorentina-Milan sabato ore 20.45

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Hot: Vlahovic e Giroud, bomber di razza! Leao è super

Not: Callejon non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Ci piace rischiare con Pierre Kalulu

Sassuolo-Cagliari domenica ore 12.30

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Deiola; Joao Pedro, Keita.

Hot: Maxime Lopez e Frattesi sono le certezze. Ok Joao Pedro e Keita

Not: Godin e Strootman non ci piacciono

Sorpresa: Ferrari di testa ci prende!

Bologna-Venezia domenica ore 15

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Mbaye, Dominguez, Svanberg, Hickey; Barrow, Soriano; Arnautovic

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

Hot: Barrow e Okereke da schierare, così come Arnautovic e Aramu

Not: Vacca non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Che sia la gara della svolta per Soriano?

Salernitana-Sampdoria domenica ore 15

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Obi, Di Tacchio, L. Coulibaly; Ribéry; Bonazzoli, Simy.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Dragusin, Colley, Augello; Askildsen, Ekdal, Thorsby; Candreva, Caputo, Gabbiadini.

Hot: Simy-Caputo, pomeriggio da ‘vecchi’ gol! Sì al solito Candreva

Not: Diciamo no a Zortea! Lasciatelo fuori

Sorpresa: Manolo Gabbiadini è pronto a tirar il coniglio dal cilindro

Inter-Napoli domenica ore 18

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Hot: Perisic è un fattore come Koulibaly! Ci piacciono anche Fabian e Dzeko

Not: Non mi fiderei tanto di Handanovic!

Sorpresa: Non sottovalutate il mancino di Dimarco, può stupire!

Genoa-Roma domenica ore 20:45

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Ekuban.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Darboe, El Shaarawy; Pellegrini; Mkhitaryan, Abraham.

Hot: Pellegrini si mette sempre! Ok El Shaarawy e Cambiaso

Not: Evitiamo di mettere Masiello, rischia grosso

Sorpresa: Troppo criticato, Mancini può rialzarsi e metterci la testa!

Verona-Empoli lunedì ore 18:30

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Ismajli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

Hot: Barak è una garanzia. Ci piacciono Faraoni e Pinamonti

Not: Il Verona segna tanto ma dietro spesso si balla. Evitate Ceccherini

Sorpresa: Non sottovalutate la carta Parisi, può far bene anche da subentrante

Torino-Udinese ore 20:45

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Linetty; Belotti.

UDINESE (4-2-3-1): Silvestri; Larsen, Nuytinck, Becao, Udogie; Jajalo, Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto.

Hot: Singo ormai ha spiccato il volo! Sì a Molina e Pobega

Not: Linetty convince poco nonostante la posizione vantaggiosa. Non fate attrarvi

Sorpresa: Non date per finito Belotti, dopo la Nazionale avrà voglia di riscatto