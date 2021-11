VIDEO CMIT TV | Serie A, big match 13ª giornata: DIRETTA TWITCH

Nuovo appuntamento in diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it: dalle 19 siamo live con lo Speciale sulla Serie A e non solo

Torna il campionato italiano di Serie A, di nuovo in scena a partire da sabato, e torniamo in diretta anche noi a parlare di campionato, con il focus sui big match della 13ª giornata e tutte le ultimissime sul calciomercato e non solo. Come sempre sul canale Twitch di Calciomercato.it.

Conduce Marco Giordano, che sarà affiancato dalla nostra Giulia Giroldini e da Maurizio Russo e Daniele Trecca. Gli ospiti di serata sono Fabio Bergomi e Alessandro Iori di ‘DAZN’.